Парламент Гагаузии призвал восстановить апелляционную палату в Комрате

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В 1994 году был принят закон, устанавливающий её особый правовой статус. В последние два года в отношении главы автономии Евгении Гуцул инициированы уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии «Шор», в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Адвокаты оспорили это решение, однако Апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение суда первой инстанции.