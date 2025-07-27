Премьер Молдовы Речан сбежал от народа в Тараклии: Чтобы не допустить мирных граждан на встречу с главой кабмина, полиция задерживала активистов, била простых людей, блокировала центр города

В Тараклии встретили Дорина Речана вениками. Ожидалось что он приедет сюда вместе с болгарским коллегой, который находится в Молдове с официальным визитом.
«Речана поганой метлой из Тараклии». Огромный транспарант с таким текстом находится у въезда в город.
В Тараклии полиция оцепила всю территорию на подступах к Дому культуры и не пропускала никого.
Задержан местной полицией активист Иван Гуччи из Блока Победа.
Его без всяких церемоний и объяснений ударили и запихнули с матами в машину…
«Долой Майю Санду, Речан уезжай!» — скандировали протестующие на митинге в Тараклии. Сюда люди пришли с мётлами.
«Хочется верить, что наши слова дойдут до Речанa, дойдут до тех, кто даже не знает, сколько стоит хлеб сейчас в магазине. Они обещают нам хорошие времена, но из всего хорошего мы можем верить только в их уход из нашей страны. Долой диктатуру PAS!» — заявил на митинге протеста активист.
Журналист Константин Светличный сообщил о произошедшем на него нападении во время протеста в Тараклии — он выполнял свою работу.
Независимой прессе был запрещён доступ на мероприятие, тогда как провластному телеканалу «Молдова 1» — вход свободный.
Люди возмущены, что их не пускают на встречу с Речаном.
Говорили, это делает не местная полиция, а какие-то чужие.
«Трусы!», — скандировали собравшиеся.
Прячась от людей, Речан уехал с места встречи с «избранными» селективно тараклийцами. Ему кричали «Долой Речан!».
Полиция не допустила митингующих к премьеру.
Тараклийцы возмущены отношением Речана и его «охранников» к людям, так как те, позволили себе даже применить силу.
«Это беспредел, Речан к нам не вышел. Его охранники толкнули меня, ударили парня в рёбра», — говорит мужчина.
«Он трус! Народ просит хотя бы слово сказать — он даже на минуту не вышел», — добавляет женщина.
«Позор стране! Он боится женщин и народа. А нам как жить на полторы тысячи лей пенсии после 32 лет работы?».
По словам очевидцев, людей не допустили к премьеру, несмотря на уведомление о проведении акции, поданное в примэрию, сообщает Канал5.
Полиция блокировала подступы к Дому культуры Тараклии. Фото: Канал5 Люди пришли на митинг протеста в Тараклии. Фото: Канал5.