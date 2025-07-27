Премьер Молдовы Речан сбежал от народа в Тараклии: Чтобы не допустить мирных граждан на встречу с главой кабмина, полиция задерживала активистов, била простых людей, блокировала центр города

«Хочется верить, что наши слова дойдут до Речанa, дойдут до тех, кто даже не знает, сколько стоит хлеб сейчас в магазине. Они обещают нам хорошие времена, но из всего хорошего мы можем верить только в их уход из нашей страны. Долой диктатуру PAS!» — заявил на митинге протеста активист.