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Глава МИД Ирана заявил, что Израиль планировал покушение на него в июне

ТЕГЕРАН, 27 июл — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал во время интервью, посвященного открытой фазе конфликта Израиля и Ирана в июне, что Тель-Авив планировал на него покушение.

Источник: РИА "Новости"

«В районе, где мы живем, в доме напротив была заложена бомба», — сказал он.

Во время поездки в Турцию для участия в 51-м заседании Совета глав МИД Организации исламского сотрудничества его также несколько раз предупреждали, что над ним находятся израильские БПЛА. Тогда сразу же принимали необходимые меры, в том числе выключали телефоны.

Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий

  • В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
  • Воздушным бомбардировкам подверглись атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
  • Исламская республика отвергла все обвинения и начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
  • Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США: в ночь на 22 июня американцы поразили три иранских ядерных объекта — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Трамп утверждает, что все они уничтожены и Тегеран не сможет их восстановить.
  • Вечером 23 июня Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. За несколько часов до операции ИРИ предупредила о ней США через дипломатические каналы. Никто не пострадал.
  • В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия.
  • Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. ИРИ отвергла эти обвинения и подтвердила перемирие.
  • Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать прекращение огня.

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