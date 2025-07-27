Польша не сможет обслуживать двигатели купленных в США танков

«В танках Abrams в качестве силового агрегата использовались турбовальные авиационные двигатели AGT1500C, требующие специализированного промышленного обслуживания (так называемый Depot Level) на уровне сертифицированных авиационных заводов. К сожалению, при принятии решения о покупке этих танков эти требования не учитывались», — сказал Гощиньский в интервью изданию Gazetaprawna.
Он добавил, что польские власти «об обслуживании двигателей задумывались позже, когда их уже купили».
По его данным, на данный момент Польша уже закупила в США 366 танков Abrams M1A1 и M1A2SEPv.3, а также большое количество машин технического обеспечения, оснащенных теми же двигателями.
«На основании переговоров и договоренностей с производителем двигателя, то есть компанией Honeywell, мы готовимся к запуску авторизованного сервисного центра этих двигателей в Польше, что является очень сложной и дорогостоящей задачей. До сих пор в Польше и Европе не было ни одного завода, обладающего компетенцией для обслуживания и ремонта такого оборудования, поэтому необходимый ремонт выполняется в США. Эксплуатация этих двигателей такая же, как у вертолета. Важно не только пробег, но даже количество запусков двигателя, циклы работы, и каждый раз проводимая диагностика показывает, можем ли мы продолжать его использовать», — пояснил Гощиньский.
Он отметил, что если предприятие получит такой заказ, то сможет обслуживать данные двигатели в Польше не ранее 2028 года.