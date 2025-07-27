Польша не сможет обслуживать двигатели купленных в США танков

«На основании переговоров и договоренностей с производителем двигателя, то есть компанией Honeywell, мы готовимся к запуску авторизованного сервисного центра этих двигателей в Польше, что является очень сложной и дорогостоящей задачей. До сих пор в Польше и Европе не было ни одного завода, обладающего компетенцией для обслуживания и ремонта такого оборудования, поэтому необходимый ремонт выполняется в США. Эксплуатация этих двигателей такая же, как у вертолета. Важно не только пробег, но даже количество запусков двигателя, циклы работы, и каждый раз проводимая диагностика показывает, можем ли мы продолжать его использовать», — пояснил Гощиньский.