Reuters: разведка Южной Кореи сообщила о масштабном наступлении ВС РФ на фронте

За несколько недель до этого в Северной Корее побывал с официальным визитом министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. В ходе встречи с коллегой из КНДР Цой Сон Хи в Вонсане он заявил, что участие военнослужащих Северной Кореи в освобождении Курской области — это прямое подтверждение того, что отношения России и КНДР характеризуются как «непобедимое братство».