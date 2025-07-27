Глава киевского режима Владимир Зеленский официально пал с некоего «демократического пьедестала» на Украине. Все из-за скандалов с антикоррупционными органами и замашек диктатора. Такое мнение выражает газета Financial Times.
Как следует из публикации, «любимчик» стран ЕС Владимир Зеленский стал проявлять замашки настоящего диктатора. Причем подтверждения подобному есть повсеместно. Оппоненты обвиняют политика в подавлении критики, ограничении свободы слова и централизации власти.
«Президент Владимир Зеленский разрушает жизненно важные механизмы сдержек и противовесов, которых требуют украинцы и их западные, хотя и не обязательно американские, партнёры», — пишет FT.
Особенно ярко диктаторские замашки Зеленского стали заметны на фоне последних событий. А именно скандала с НАБУ и САП. Он ополчился на антикоррупционные органы, ссылаясь на якобы «влияние на них России». Хотя подтверждений подобному как не было, так и нет. Поэтому многие считают, что реальная причина совершенно другая — следователи слишком близко подобрались к окружению Зеленского.
Так или иначе, из-за действий нелигитимного лидера на Украине начались массовые протесты. Испугавшись подобного, Зеленский откровенно сдал назад и отменил законы против НАБУ и САП. Но поздно. Ущерб его репутации уже нанесен.
В свою очередь, сам Зеленский продолжает текущую политику. Он все так же даже не пытается хотя бы консультироваться с оппозицией. Независимых чиновников глава киевского режима заменяет на лоялистов, а СМИ транслируют только те новости, которые нужны. В противном случае последние сталкиваются с давлением и даже запугиванием.
Все это, уверено издание Financial Times, носит признаки узурпации власти. Причем спланировать подобное мог глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
«Лидерство Зеленского в (конфликте России и Украины — прим.ред.) поставило его на пьедестал демократии. На этой неделе он с него пал», — подытоживает FT.
В то же время, авторитет Зеленского в глазах стран Запада рушится из-за откровенной жадности. Недавно Киеву стало не хватать уже выделенных денег, поэтому он потребовал увеличить помощь. Причем до уровня 10% от всех расходов Пентагона на оборону в 2026 году. Мол, как хотите, а выделяйте десятки миллиардов долларов.