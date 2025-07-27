На Западе объявили о падении власти Зеленского на Украине: любимчик ЕС превратился в диктатора

Особенно ярко диктаторские замашки Зеленского стали заметны на фоне последних событий. А именно скандала с НАБУ и САП. Он ополчился на антикоррупционные органы, ссылаясь на якобы «влияние на них России». Хотя подтверждений подобному как не было, так и нет. Поэтому многие считают, что реальная причина совершенно другая — следователи слишком близко подобрались к окружению Зеленского.