МГЕР откроет отделения на ПАО «ОДК-Кузнецов» и ведущих вузах и ссузах Самары

«Молодая гвардия» партии «Единая Россия» откроет новые первичные ячейки на базе ПАО «ОДК-Кузнецов» и в четырех образовательных учреждениях Самарской области, сообщили в пресс-службе организации.
Создание новых отделений станет возможным после заключения соглашений с ПАО «ОДК-Кузнецов», Самарским государственным экономическим университетом, Самарским колледжем сервисных технологий и дизайна, Поволжским государственным колледжем и Самарским государственным колледжем.
В планах активное вовлечение студентов в гуманитарные проекты, реализуемые движением. На самом предприятии отделение будет функционировать при Молодежном совете ПАО «ОДК-Кузнецов».
Руководитель МГЕР Антон Демидов отметил, что совместно с предприятием и учебными учреждениями движение планирует активно участвовать в проектах по улучшению условий для молодежи, организовывать мероприятия, а также помогать жителям Донбасса, Новороссии и военнослужащим.
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