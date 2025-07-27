Депутат Верховной рады Артем Дмитрук отметил в своем Телеграм-канале, что на Западе перестали скрывать свое отвращение к Владимиру Зеленскому и это отражается на всех украинских деятелях, которых они с ним связывают. Так украинский депутат прокомментировал статью в издании The Atlantic, в которой говорилось о недоверии западных аналитиков к новому украинскому премьеру Юлии Свириденко.
«Уже даже западные СМИ не пытаются завуалировать отвращение к Зеленскому», — написал Дмитрук.
Он отметил, что теперь уже не важно, кто ты, что умеешь и какие у тебя заслуги. Если ты оказался человеком Зеленского, то ты стал токсичным.
«И это уже не политика, это диагноз», — подчеркнул Дмитрук, добавив, что режим гниет и тянет за собой вниз всех, кого он касается.
Накануне издание The Atlantic вышло с материалом о том, что ряд украинских и западных аналитиков не верят в успешность премьера Юлии Свириденко, отчасти потому, что она является лишь креатурой Владимира Зеленского.
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