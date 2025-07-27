«Отвращение не скрывают»: в Раде раскрыли отношение Запада к Зеленскому

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук отметил в своем Телеграм-канале, что на Западе перестали скрывать свое отвращение к Владимиру Зеленскому и это отражается на всех украинских деятелях, которых они с ним связывают. Так украинский депутат прокомментировал статью в издании The Atlantic, в которой говорилось о недоверии западных аналитиков к новому украинскому премьеру Юлии Свириденко.