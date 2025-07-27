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Трамп заявил, что не будет снижать пошлины для ЕС

Президент США Дональд Трамп не будет снижать 15%-ные пошлины для стран Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп не будет снижать 15%-ные пошлины для стран Евросоюза. Об этом он сказал журналистам на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

На совместной с фон дер Ляйен пресс-конференции Трампа спросили, может ли он предложить ЕС ставку лучше, чем 15%.

«Лучше — это значит ниже? Нет», — сказал Трамп.

СМИ ранее писали, что США и ЕС провели напряженные переговоры по торговым пошлинам.

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