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NYT: США направили $934 млн для модернизации самолёта Трампа

Ранее Катар подарил американскому лидеру Boeing 747−8 стоимостью порядка $400 млн.

Источник: Аргументы и факты

Пентагон перенаправил 934 миллиона долларов, выделенных на модернизацию наземных ракет с ядерными боеголовками, на проект, который может включать переоборудование подаренного Катаром самолёта Boeing 747−8 для нужд президента США Дональда Трампа. Стоимость самолёта оценивается примерно в 400 миллионов долларов, пишет The New York Times.

По данным издания, пока неясно, будет ли вся перераспределённая сумма использована на ремонт и модернизацию воздушного судна. Однако чиновники администрации США в частных беседах подтвердили, что часть средств на переоборудование катарского Boeing будет взята из бюджета ядерной программы.

Газета отмечает, что процесс адаптации самолёта под требования президентского борта может занять от одного до двух лет.

Ранее Трамп Трамп подписал закон о сокращении расходов на иностранную помощь.

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