NYT: США направили $934 млн для модернизации самолёта Трампа

По данным издания, пока неясно, будет ли вся перераспределённая сумма использована на ремонт и модернизацию воздушного судна. Однако чиновники администрации США в частных беседах подтвердили, что часть средств на переоборудование катарского Boeing будет взята из бюджета ядерной программы.