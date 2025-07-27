Фон дер Ляйен оценила перспективы торгового соглашения с США

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласилась с предположением президента США Дональда Трампа, что шансы достичь соглашения по пошлинам составляют около 50 процентов.
Фон дер Ляйен предположила, что соглашение позволит сделать торговлю устойчивее, сказав, что торговые отношения Европы и США являются «отличными».
Технические группы специалистов, по словам руководителя Еврокомиссии, уже «проделали свою часть работы», и теперь «дело за переговорщиками».
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