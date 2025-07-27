Рыльце в пуху: На Украине объяснили, кто активно проталкивает закон против НАБУ и САП

По его словам, НАБУ создаёт большие сложности для тех народных избранников, в отношении которых возникают вопросы по причастности к коррупции. Поэтому, отметил Кривонос, вполне логично, что закон против НАБУ одобрили именно такие депутаты Рады. Он также выразил уверенность, что высшее руководство Украины стоит за гонениями на бюро, о чём свидетельствуют согласованные действия разных ведомств, а также согласованное голосование по принятию закона.