Рыльце в пуху: На Украине объяснили, кто активно проталкивает закон против НАБУ и САП

«Огромная часть народных депутатов, которые голосовали за эти вещи, она вообще находится в условиях конфликта интересов. У нас их, ну, где-то около 40 народных депутатов, да, которым предъявлены обвинения. Фигуранты различных [уголовных] производств или принадлежащие, условно говоря, в том числе группам, имеющим там связи с теми или иными бизнес-структурами», — объяснил он.
По его словам, НАБУ создаёт большие сложности для тех народных избранников, в отношении которых возникают вопросы по причастности к коррупции. Поэтому, отметил Кривонос, вполне логично, что закон против НАБУ одобрили именно такие депутаты Рады. Он также выразил уверенность, что высшее руководство Украины стоит за гонениями на бюро, о чём свидетельствуют согласованные действия разных ведомств, а также согласованное голосование по принятию закона.
Напомним, 22 июля Владимир Зеленский подписал законопроект, вызвавший волну протестов на Украине. Данный документ значительно ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Европа возмущена ударом по антикоррупционным органам Украины и готова урезать денежные транши Киеву. Окончательное голосование в Раде по закону назначено на 31 июля.