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Трамп заверил, что США очень близки к заключению торговой сделки с Китаем

Американские власти допускают заключение торгового соглашения с Китаем, что может произойти уже в ближайшее время. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Источник: Life.ru

«Как вам известно, мы только что заключили соглашение с Японией, и мы очень близки к сделке с Китаем. По сути, мы уже достигли определённой договорённости с Китаем, но посмотрим, как всё будет развиваться дальше», — уточнил американский лидер.

Ранее президент США заявил о планах введения дополнительных торговых тарифов в размере 10% для стран, поддерживающих «антиамериканскую» политику БРИКС. Кроме того, он сообщил, что с 7 июля Америка начнёт процесс уведомления других государств о введении пошлин и заключении торговых соглашений. Представитель МИД Китая Мао Нин заявила о бесперспективности такой протекционистской политики Вашингтона.

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