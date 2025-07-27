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Глава МИД Ирана заявил, что в июне Израиль планировал покушение на него

Взрывное устройство было заложено в доме напротив его резиденции.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Израиль готовил на него покушение. Об этом он рассказал в интервью, посвященном июньскому обострению конфликта между Тегераном и Тель-Авивом.

По словам дипломата, взрывное устройство было заложено в доме напротив его резиденции.

«В районе, где мы живем, в доме напротив была заложена бомба», — отметил он.

Аракчи также рассказал, что во время поездки в Турцию на 51-е заседание Совета глав МИД Организации исламского сотрудничества его неоднократно предупреждали о нахождении израильских беспилотников поблизости.

В ответ на угрозу безопасности принимались необходимые меры, включая отключение мобильных телефонов.

Ранее Аббас Аракчи заявлял, что обогащение урана в стране временно приостановлено из-за серьезных разрушений, нанесенных недавними ударами США по ядерной инфраструктуре.