Глава МИД Ирана заявил, что в июне Израиль планировал покушение на него

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Израиль готовил на него покушение. Об этом он рассказал в интервью, посвященном июньскому обострению конфликта между Тегераном и Тель-Авивом.
По словам дипломата, взрывное устройство было заложено в доме напротив его резиденции.
«В районе, где мы живем, в доме напротив была заложена бомба», — отметил он.
Аракчи также рассказал, что во время поездки в Турцию на 51-е заседание Совета глав МИД Организации исламского сотрудничества его неоднократно предупреждали о нахождении израильских беспилотников поблизости.
В ответ на угрозу безопасности принимались необходимые меры, включая отключение мобильных телефонов.
Ранее Аббас Аракчи заявлял, что обогащение урана в стране временно приостановлено из-за серьезных разрушений, нанесенных недавними ударами США по ядерной инфраструктуре.