FT рассказало о невосполнимом ущербе репутации Зеленского

Украинские СМИ заявляли, что украинцы стали проводить протестные акции после того как Зеленский подписал документы, отменяющие независимость двух антикоррупционных ведомств. Впоследствии Зеленский составил и представил Верховной раде законопроект о восстановлении их независимости.