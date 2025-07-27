FT рассказало о невосполнимом ущербе репутации Зеленского

Смена Владимиром Зеленским позиции по вопросу независимости антикоррупционных ведомств не изменила того, что его репутация уже была испорчена, утверждает Financial Times.
Украинские СМИ заявляли, что украинцы стали проводить протестные акции после того как Зеленский подписал документы, отменяющие независимость двух антикоррупционных ведомств. Впоследствии Зеленский составил и представил Верховной раде законопроект о восстановлении их независимости.
Зеленский «рухнул с пьедестала демократии» даже среди тех, кто считал, что он такой пьедестал занимает, говорится в публикации.
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