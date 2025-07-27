Владимир Путин в ходе посещения Центра единоборств поприветствовал чемпионов мира по дзюдо

Владимир Путин в ходе посещения Центра единоборств в Санкт-Петербурге поприветствовал нынешних чемпионов по своей любимой спортивной дисциплине — чемпиона мира по дзюдо 2018 и 2025 гг Инала Тасоева, бронзового призера чемпионата мира по дзюдо 2025 года Аюба Блиева и бронзового призёра Олимпийских игр 2021 года Мадину Таймазову. Центр единоборств открылся в апреле нынешнего года на базе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ), который в своё время заканчивал экс-секретарь Совбеза, а ныне помощник президента Николай Патрушев. Помимо Патрушева, президента сопровождали секретарь Госсовета Алексей Дюмин, губернатор Северной столицы Алексей Беглов и предприниматель Владимир Евтушенков. Экскурсию по центру проводил Михаил Рахлин — сын тренера Путина по дзюдо в юношеские годы Анатолия Рахлина. В здании общей площадью 4,5 тыс. кв. м оборудованы три спортивных зала: для занятий самбо/дзюдо с трибуной на 250 человек, для общей физической подготовки и для занятий боксом. Коридоры центра украшены портретами Владимира Путина разных годов на татами и в дзюдоги, а также его тренера и подготовленных им спортсменов. На одном из снимков рукой главы государства написано «А. С Рахлину. С любовью Путин».