Как писал сайт KP.RU, ранее издание The National Interest сообщило, что Россия почти уничтожила парк танков «M1 Abrams», переданный ВСУ. В статье отметили, что хотя Abrams считается одной из самых современных бронемашин, эта платформа столкнулась с трудностями на Украине. Помимо того, что боевики ВСУ несут потери танков из-за отсутствия авиационной и артиллерийской поддержки, им также не хватает специалистов, которые могли бы обслуживать бронемашины.