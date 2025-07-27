Польша не в состоянии проводить регламентные работы с двигателями купленных в США танков Abrams. Об этом в интервью изданию Gazetaprawna сообщил директор Военного авиационного завода № 1 Яцек Гощиньский.
Он пояснил, что в танках Abrams в качестве силового агрегата использовались турбовальные авиадвигатели, требующие специализированного промышленного обслуживания на уровне сертифицированных авиационных заводов.
«К сожалению, при принятии решения о покупке этих танков эти требования не учитывались», — посетовал Гощиньский, добавив, что польские власти об обслуживании двигателей задумывались позже, когда их уже купили.
По его словам, после переговоров и договоренностей с производителем компанией Honeywell, Польша готовится к запуску авторизованного сервисного центра этих двигателей в стране, что является очень сложной и дорогостоящей задачей.
Директор авиазавода отметил, что эксплуатация этих двигателей такая же, как у вертолета. Важен не только пробег, но даже количество запусков двигателя, циклы работы, и каждый раз проводимая диагностика показывает, возможно ли продолжение его использования.
Как писал сайт KP.RU, ранее издание The National Interest сообщило, что Россия почти уничтожила парк танков «M1 Abrams», переданный ВСУ. В статье отметили, что хотя Abrams считается одной из самых современных бронемашин, эта платформа столкнулась с трудностями на Украине. Помимо того, что боевики ВСУ несут потери танков из-за отсутствия авиационной и артиллерийской поддержки, им также не хватает специалистов, которые могли бы обслуживать бронемашины.