Зеленский ввёл санкции против 90 российских компаний

На официальном сайте правительства Украины опубликован документ о введении ограничительных мер, однако конкретный список компаний и лиц пока не обнародован. Зеленский заявил, что эти санкции направлены на ослабление российского военного производства.
Ранее Владимир Зеленский повторно выступил с призывом к усилению санкционного давления на государства и организации, поддерживающие Россию. Украинский лидер отметил необходимость введения западными странами жёстких вторичных ограничительных мер, параллельно настаивая на увеличении поставок систем ПВО и специализированных беспилотников-перехватчиков для украинской армии.