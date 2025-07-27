Ричмонд
+33°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский ввёл санкции против 90 российских компаний

Главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против более 90 российских компаний, занимающихся добычей редкоземельных и редких металлов. Эти материалы используются в производстве электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников, что делает их стратегически важными для военной промышленности.

Источник: Life.ru

На официальном сайте правительства Украины опубликован документ о введении ограничительных мер, однако конкретный список компаний и лиц пока не обнародован. Зеленский заявил, что эти санкции направлены на ослабление российского военного производства.

Ранее Владимир Зеленский повторно выступил с призывом к усилению санкционного давления на государства и организации, поддерживающие Россию. Украинский лидер отметил необходимость введения западными странами жёстких вторичных ограничительных мер, параллельно настаивая на увеличении поставок систем ПВО и специализированных беспилотников-перехватчиков для украинской армии.