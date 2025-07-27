Главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против более 90 российских компаний, занимающихся добычей редкоземельных и редких металлов. Эти материалы используются в производстве электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников, что делает их стратегически важными для военной промышленности.