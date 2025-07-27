Трамп: США очень близки к заключению торговой сделки с КНР

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США могут в скором времени заключить торговое соглашение с Китаем.
«Как вам известно, мы только что заключили соглашение с Японией, и мы очень близки к сделке с Китаем. По сути, мы уже достигли определённой договорённости с Китаем, но посмотрим, как всё будет развиваться дальше», — рассказал глава Белого дома в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Трамп отметил, что вероятность заключения торговой сделки с Пекином составляют 50 на 50. Американский лидер добавил, что основным камнем преткновения является вопрос справедливости.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон стремятся к конструктивному диалогу с Китаем.