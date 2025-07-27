Пресс-секретарь Песков прокомментировал награждение осужденного генерала Попова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавнее награждение осужденного бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова орденом «За заслуги перед Запорожской областью», заявил, что «речь идет о региональной награде». Адвокат полагает, что произошедшее обязательно войдет в учебники по юриспруденции.
«Уникальный случай».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что награждение осужденного бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова в Запорожской области — дело региона.
«Это прерогатива региональных властей. Речь идет о региональной награде», — сказал представитель Кремля журналистам.
24 июля глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о награждении четырех военачальников, участвовавших в отражении контрнаступления украинской армии на территории региона в 2023 году, ~орденами «За заслуги перед Запорожской областью» І степени.~ Среди них был Иван Попов.
Балицкий также анонсировал, что в городе Мелитополе на улице имени 58-й Армии (бывш. улице Коммунаров) «будет установлен барельеф в честь великого подвига военнослужащих».
Адвокат Сергей Буйновский назвал награждение осужденного Попова «уникальным случаем», подчеркнув, что прежде такого никогда не случалось.
«Это единственный случай в России, когда так называемый, по версии следствия, “потерпевший” награждает своим высшим орденом осужденного! И я уверен — это войдет в учебники по истории и юриспруденции», — сказал юрист в интервью «Царьграду».
Дело Попова.
Попова признали виновным в причастности к хищению ~1,7 тыс. тонн изделий металлопроката общей стоимостью 105 млн рублей~, закупленных администрацией Запорожской области. Материалы планировали использовать для строительства в регионе фортификационных сооружений. Попову содействовали генерал-лейтенант Олег Цоков (погиб в зоне СВО в 2023 году) и предприниматель Сергей Моисеев.
Суд приговорил Попова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, он также ~должен заплатить штраф в размере 800 тыс. рублей.~ Попова лишили звания генерал-майора, но оставили ему боевые награды (ордена Кутузова, Жукова, Мужества, «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и др.).
В мае 2025 года власти Запорожской области обжаловали приговор Попову, попросив суд отменить его и «передать уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции со стадии подготовки к судебному заседанию».
«Прошу приговор Тамбовского гарнизонного военного суда от 24 апреля 2025 года в отношении Попова Ивана Ивановича отменить и передать уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции со стадии подготовки к судебному заседанию или судебного разбирательства», — следует из текста жалобы.
На этой неделе Второй западный окружной военный суд оставил в силе приговор экс-генералу.