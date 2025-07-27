Трамп сообщил, что США и Евросоюз договорились о торговой сделке

США и ЕС достигли договоренности о торговой сделке, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
По его словам, европейская сторона согласилась открыть свои рынки для американских товаров на условиях нулевых таможенных пошлин.
Кроме того, Евросоюз выразил готовность закупить у США энергоресурсы на сумму 750 миллиардов долларов.
Трамп 12 июля заявил, что с 1 августа Соединенные Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза. При этом ранее установленные секторальные тарифы сохранятся.
В письме, направленном главе Еврокомиссии, американский лидер подчеркнул, что в случае, если Брюссель решит повысить пошлины на американскую продукцию, Вашингтон увеличит ставку, «прибавив это число» к уже объявленным 30 процентам.