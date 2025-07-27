Русофобские выходки: Российские дипломаты осудили сожжение триколора в Тбилиси

«Обратили внимание на очередные русофобские выходки, предпринятые известной группой политически ангажированных лиц против отечественных спортсменов, принимающих участие (в нейтральном статусе) в проходящем в Тбилиси Чемпионате мира по фехтованию», — заявили агентству в секции интересов РФ.
В заявлении подчёркивается, что подобные провокации направлены на разжигание антироссийских настроений и подрыв репутации Грузии как страны-организатора. В секции интересов выразили надежду, что грузинские власти примут меры для обеспечения безопасности участников чемпионата и предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Напомним, сегодня в Тбилиси, где проводится чемпионат мира по фехтованию, группа неизвестных взорвала фейерверк у гостиницы, где располагались спортсмены из РФ. После этого провокаторы из НПО подожгли российский флаг, скандируя «Сегодня фейерверк, а завтра будут “Грады”, русским тут не рады».