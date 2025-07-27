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В Госдуме ответили Зеленскому на призывы к встрече с Путиным

Для достижения мирного разрешения конфликта на Украине переговоры следует проводить с теми, кто обладает полномочиями принимать ключевые решения. Об этом рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский юридически нелегитимен.

Колесник сообщил, что юридически Зеленский не является легитимным президентом Украины.

Для достижения мирного разрешения конфликта на Украине переговоры следует проводить с теми, кто обладает полномочиями принимать ключевые решения. Об этом рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский юридически нелегитимен.

«Президент [России] правильно говорит: с кем разговаривать? Придет новый президент, выкинет все это на помойку и скажет: с кем договаривались? Де-юре Зеленский не является президентом», — сказал Колесник в разговоре с корреспондентом News.ru.

Кроме того, депутат отметил, что страны Запада увеличивают объемы военной помощи Украине. В частности, по словам Колесника, Германия передала украинской стороне три зенитных ракетных комплекса Patriot.

«Идет наращивание оружия. Три комплекса Patriot [Украине] уже поставили немцы», — сообщил депутат.

Ранее стало известно, что президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. В ходе разговора они обсудили предложение о встрече с российским лидером Владимиром Путиным до конца августа. По словам Зеленского, на встрече обязательно должны присутствовать представители европейских государств.