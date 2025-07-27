Трамп: ЕС договорился с США о 15% таможенной пошлине

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Евросоюз договорились о том, что пошлина на все ввозимые в США европейские товары будет составлять 15%, при этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. Об этом президент США Дональд Трамп заявил после встречи с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии. Трансляцию мероприятия вел телеканал Fox News.