Трамп: ЕС договорился с США о 15% таможенной пошлине

Ранее администрация Трампа заявляла о намерении ввести новые торговые пошлины на весь экспорт ЕС в размере 30%. «Мы договорились, что пошлины на автомобили и прочие товары будут составлять 15%, — сказал он. — Они [Евросоюз] согласились открыть свои страны [для торговли] с нулевыми пошлинами».
Трамп назвал достигнутые с Евросоюзом договоренности «самыми крупными» в истории. «Великолепно, что мы сегодня заключили сделку вместо того, чтобы вести игры и в итоге не прийти ни к какому соглашению. Полагаю, что это самая крупная сделка, которая когда-либо заключалась», — отметил американский лидер.
Трамп уточнил, что общая ставка 15% не касается ряда товарных позиций. В частности, указал он, ситуация с пошлинами на европейскую сталь и алюминий «остается как есть». В настоящее время в Соединенных Штатах действуют 10-процентные пошлины на сталь и алюминий из Европы. Помимо этого, в сделку не входит продукция фармацевтической промышленности.