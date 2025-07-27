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Трамп: ЕС договорился с США о 15% таможенной пошлине

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Евросоюз договорились о том, что пошлина на все ввозимые в США европейские товары будет составлять 15%, при этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. Об этом президент США Дональд Трамп заявил после встречи с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии. Трансляцию мероприятия вел телеканал Fox News.

Источник: Reuters

Ранее администрация Трампа заявляла о намерении ввести новые торговые пошлины на весь экспорт ЕС в размере 30%. «Мы договорились, что пошлины на автомобили и прочие товары будут составлять 15%, — сказал он. — Они [Евросоюз] согласились открыть свои страны [для торговли] с нулевыми пошлинами».

Трамп назвал достигнутые с Евросоюзом договоренности «самыми крупными» в истории. «Великолепно, что мы сегодня заключили сделку вместо того, чтобы вести игры и в итоге не прийти ни к какому соглашению. Полагаю, что это самая крупная сделка, которая когда-либо заключалась», — отметил американский лидер.

Трамп уточнил, что общая ставка 15% не касается ряда товарных позиций. В частности, указал он, ситуация с пошлинами на европейскую сталь и алюминий «остается как есть». В настоящее время в Соединенных Штатах действуют 10-процентные пошлины на сталь и алюминий из Европы. Помимо этого, в сделку не входит продукция фармацевтической промышленности.

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