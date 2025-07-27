Румынский вице-премьер, ставший фигурантом дела о взятке, ушел в отставку

Заместитель премьер-министра Румынии Драгош Анастасиу ушел в отставку после того как стал фигурантом в деле о взяточничестве.
Анастасиу заявил, что премьер-министр Илие Боложан не просил его об отставке, но отнесся к решению вице-премьера уважительно.
Анастасиу также сказал, что не подавал каких-либо жалоб.
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