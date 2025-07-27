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Прогнул европейцев: Трамп заявил, что ЕС отменяет пошлины на американский импорт

США и Евросоюз достигли соглашения о торговой сделке. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Источник: Life.ru

Президент Штатов сообщил, что европейские страны сделают свои рынки открытыми для торговли с США, которая будет осуществляться по нулевым тарифам. Кроме того, ЕС дал согласие на закупку энергоресурсов на 750 миллиардов долларов и инвестиции в американскую экономику на 600 миллиардов.

Напомним, американский лидер грозился обложить импорт из ЕС 30% пошлинами с 1 августа. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ на это заявляла, что Евросоюз готов ввести ответные тарифы. В британской прессе утверждают, что американцы и европейцы проводили накануне переговоры, предваряющие сегодняшнюю встречу Трампа и фон дер Ляйен.

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