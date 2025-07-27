Трамп заявил, что Европа закупит огромное количество военной техники у США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский союз согласился приобрести у США большое количество военной техники. Об этом он сказал во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
«Они согласились закупить огромное количество военной техники», — отметил американский президент.
Также он сказал, что Вашингтон и Европейский союз договорились о торговом соглашении.
Кроме того, ЕС согласился закупить у США энергоресурсы, общая стоимость которых составит 750 миллиардов долларов.
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