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Трамп заявил, что Европа закупит огромное количество военной техники у США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский союз согласился приобрести у США большое количество военной техники.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский союз согласился приобрести у США большое количество военной техники. Об этом он сказал во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Они согласились закупить огромное количество военной техники», — отметил американский президент.

Также он сказал, что Вашингтон и Европейский союз договорились о торговом соглашении.

Кроме того, ЕС согласился закупить у США энергоресурсы, общая стоимость которых составит 750 миллиардов долларов.

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