МО РФ: средства ПВО уничтожили и перехватили 72 дрона ВСУ

ВС России с раннего утра 27 июля уничтожили 72 дрона ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО были ликвидированы и перехвачены 72 украинских БПЛА самолетного типа», — уточнили в ведомстве.
Также там добавили, что 51 дрон был сбит над территорией Ленинградской области.
Ранее сообщалось, что моряки фрегата «Адмирал Григорович» отразили 27 июля атаки беспилотников на Ленинградскую область. За это президент России Владимир Путин выразил морякам благодарность. Также он сообщил, что командир фрегата «Адмирал Григорович» был повышен в звании до капитана 2-го ранга.
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