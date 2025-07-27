Трамп: США и ЕС договорились о единой ставке таможенных пошлин

Как писал сайт KP.RU, 12 июля республиканец заявил, что США с 1 августа текущего года вводят новые 30% пошлины на товары из Евросоюза, отдельно от всех секторальных пошлин. Кроме того, американский президент пригрозил, что если еврочиновники решат увеличить тарифы на американскую продукцию, то Вашингтон в свою очередь просто добавит этот процент к своим уже существующим 30-процентным пошлинам.