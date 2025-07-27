Трамп: США и ЕС договорились о единой ставке таможенных пошлин

США и ЕС достигли договоренности о введении единой ставки таможенных пошлин в размере 15%. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Мы договорились с нашими европейскими партнерами о введении единой тарифной ставки на большинство товаров — она составит 15%», — сказал глава Белого дома.
Как писал сайт KP.RU, 12 июля республиканец заявил, что США с 1 августа текущего года вводят новые 30% пошлины на товары из Евросоюза, отдельно от всех секторальных пошлин. Кроме того, американский президент пригрозил, что если еврочиновники решат увеличить тарифы на американскую продукцию, то Вашингтон в свою очередь просто добавит этот процент к своим уже существующим 30-процентным пошлинам.
Тогда же глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что несмотря на введение 30-процентных пошлин США в отношении товаров из ЕС, представители объединения все еще хотят подписать торговое соглашение с Вашингтоном.