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В Петербурге наградили военнослужащих Ленинградского полка

Депутаты петербургского заксобрания вручили награды военным Ленинградского полка.

Источник: © РИА Новости

БЕЛГОРОД, 27 июл — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга вручили общественные награды и памятные подарки бойцам Ленинградского полка, по случаю награждения в подразделении состоялся концерт Фронтовой творческой бригады, рассказал РИА Новости председатель комиссии по вопросам правопорядка и законности, депутат заксобрания Константин Чебыкин.

«К нашим братцам-ленинградцам, у нас это 23-я командировка в зону СВО, доставили от ленинградцев гуманитарный груз… Традиционно мы уже сегодня наградили лучших наших ребят Ленинградского полка ценными подарками заксобрания и губернатора. А также мы передали ряд общественных наград», — рассказал Чебыкин.

По случаю награждения в Ленинградском полку также прошёл концерт Фронтовой творческой бригады Московского военного округа.