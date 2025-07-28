В Петербурге наградили военнослужащих Ленинградского полка

БЕЛГОРОД, 27 июл — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга вручили общественные награды и памятные подарки бойцам Ленинградского полка, по случаю награждения в подразделении состоялся концерт Фронтовой творческой бригады, рассказал РИА Новости председатель комиссии по вопросам правопорядка и законности, депутат заксобрания Константин Чебыкин.
«К нашим братцам-ленинградцам, у нас это 23-я командировка в зону СВО, доставили от ленинградцев гуманитарный груз… Традиционно мы уже сегодня наградили лучших наших ребят Ленинградского полка ценными подарками заксобрания и губернатора. А также мы передали ряд общественных наград», — рассказал Чебыкин.
По случаю награждения в Ленинградском полку также прошёл концерт Фронтовой творческой бригады Московского военного округа.