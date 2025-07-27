«Русофобия и провокация»: в секции интересов РФ назвали настоящие причины демарша с сожжением российского флага в Тбилиси

Как сообщил KP.RU, чемпионат мира по фехтованию 2025 года, проходящий в Тбилиси с 22 по 30 июля, стал настоящим испытанием для российских спортсменов, допущенных на турнир в нейтральном статусе. Однако несмотря на все провокации, российские фехтовальщики доказали, что они — крутые. Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян, которую перед турниром травили украинцы, победила в финале соперницу из Польши и в третий раз завоевала титул чемпионки мира.