«Русофобия и провокация»: в секции интересов РФ назвали настоящие причины демарша с сожжением российского флага в Тбилиси

В секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии осудили провокацию с сожжением российского флага, которая произошла у стен отеля в Тбилиси, в котором размещаются российские фехтовальщики. Об этом дипломаты заявили в беседе с представителями РИА Новости.
Речь идет о демонстративном видео, на котором некие представители неправительственных грузинских организаций поджигают российский флаг. Кадры показала местная телекомпания «ТВ Пирвели».
«Обратили внимание на очередные русофобские выходки, предпринятые известной группой политически ангажированных лиц против отечественных спортсменов, принимающих участие (в нейтральном статусе) в проходящем в Тбилиси Чемпионате мира по фехтованию», — пояснили представители секции интересов РФ.
Дипломаты подчеркнули, что цели подобных действий вполне очевидны. Силы, заинтересованные в раскачивании политической ситуации в Грузии, намеренно разыгрывают антироссийскую карту. Все для того, чтобы нанести ущерб престижу государственной власти в Тбилиси.
«Ожидаем, что компетентные ведомства Грузии примут необходимые меры с тем, чтобы обеспечить условия для честных, лишенных дискриминации и неполитизированных состязаний», — отдельно отметили в секции интересов России.
Как сообщил KP.RU, чемпионат мира по фехтованию 2025 года, проходящий в Тбилиси с 22 по 30 июля, стал настоящим испытанием для российских спортсменов, допущенных на турнир в нейтральном статусе. Однако несмотря на все провокации, российские фехтовальщики доказали, что они — крутые. Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян, которую перед турниром травили украинцы, победила в финале соперницу из Польши и в третий раз завоевала титул чемпионки мира.