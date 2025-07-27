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В Госдуме ответили на сообщения о блокировке WhatsApp и VPN с 1 августа

В Госдуме ответили на сообщения о блокировке WhatsApp и VPN с 1 августа, назвав эту информацию «очередным нелепым вбросом».

В Госдуме ответили на сообщения о блокировке WhatsApp и VPN с 1 августа, назвав эту информацию «очередным нелепым вбросом». Об этом пишет Газета.Ru.

Ранее российская журналистка Анастасия Кашеварова заявила, что популярный мессенджер и различные VPN будут заблокированы на территории России с указанной даты, мотивируя это тем, что WhatsApp якобы используют мошенники, вербовщики и Вооруженные силы Украины.

В Госдуме изданию заявили, что эти слухи — очередной нелепый вброс выходного дня, которые зачем-то позволяют себе некоторые работники СМИ.

Кашеварова в своем посте не указала, откуда получила сведения о возможной блокировке мессенджера в России именно с 1 августа.