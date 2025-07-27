США, а вслед за ними и Евросоюз, напомнили Владимиру Зеленскому о необходимости подчиняться, сократив финансовую помощь Киеву. Об этом написал сенатор РФ Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
«Сокращение Евросоюзом очередного транша помощи Украине на 1,7 миллиарда долларов — это сигнал Зеленскому и правящему клану, что Киев должен следовать инструкциям ЕС и выполнять его указания, а не заниматься самодеятельностью», — заявил политик.
По словам Пушкова, решение Зеленского подчинить генеральному прокурору, то есть фактически себе, антикоррупционные структуры было воспринято в ЕС как неподчинение, что немедленно повлекло за собой финансовое наказание.
«Киев должен, прежде всего, быть послушным. Это сначала Зеленскому объяснил Трамп, а теперь и Евросоюз», — резюмировал сенатор.
Ранее турецкое издание DikGAZETE писало, что на Украине в скором времени могут появиться прозападные политические движения, которые будут противостоять Зеленскому.