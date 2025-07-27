«Есть приглашения больше полмира посетить». Глава МИД Беларуси Рыженков раскрыл график и принцип международных визитов Лукашенко

«Поверьте, приглашений очень много: это страны Африки, Латинской Америки, Азии. К примеру, даже последний визит в Лаос был у меня, где Президента ждут, к нам хотят приехать. Есть приглашения больше полмира посетить. Но мы исходим из того, где это будет перспективнее для наших отношений».