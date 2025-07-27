«Есть приглашения больше полмира посетить». Глава МИД Беларуси Рыженков раскрыл график и принцип международных визитов Лукашенко

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков раскрыл в эфире телеканала «Беларусь 1» график и принцип организации международных визитов президента Республики Александра Лукашенко.
Рыженков указал на вопрос конфиденциальности отношений с партнерами Беларуси, однако сказал:
«Поверьте, приглашений очень много: это страны Африки, Латинской Америки, Азии. К примеру, даже последний визит в Лаос был у меня, где Президента ждут, к нам хотят приехать. Есть приглашения больше полмира посетить. Но мы исходим из того, где это будет перспективнее для наших отношений».
Тем временем телеканал СТВ показал «документы» адептов действовавшей в Беларуси экстремистской секты.
Ранее мы писали, что Россельхознадзор вернул в Беларусь 2,5 тонны намазки и колбас.
Также мы писали, что под Иваново маршрутка съехала в кювет при обгоне и опрокинулась — семь пассажиров в больнице.