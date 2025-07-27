Трамп анонсировал гигантские закупки американского оружия ЕС

Напомним, сегодня состоялись переговоры американского лидера и главы ЕК. По их результатам глава Белого дома заявил, что ЕС откроет для Штатов свои рынки и отменит пошлины на американские товары. А ещё европейцы обязались купить у США энергоресурсы на 750 миллиардов долларов и инвестировать в экономику Штатов 600 миллиардов.