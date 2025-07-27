Трамп: ЕС согласился инвестировать в США еще 600 млрд долларов

Европейский союз (ЕС) согласился инвестировать в США дополнительные 600 млрд долларов в рамках новой торговой сделки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.
«Они намерены согласиться инвестировать в Штаты на 600 миллиардов долларов больше, чем инвестируют в настоящее время», — сказал американский лидер в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что европейская сторона согласилась открыть свои рынки для американских товаров на условиях нулевых таможенных пошлин.
Кроме этого, Евросоюз выразил готовность закупить у США энергоресурсы на сумму 750 миллиардов долларов.
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