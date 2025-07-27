Трамп: ЕС закупит у США энергоносители на 750 млрд долларов

Ранее в воскресенье, 27 июля, Трамп заявил, что на данный момент США близки к заключению торговой сделки с Китаем. По сути, стороны уже достигли определенной договоренности с Китаем, но посмотрим, как все будет развиваться дальше, сказал политик.