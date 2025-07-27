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Трамп: ЕС закупит у США энергоносители на 750 млрд долларов

ЕС инвестирует в экономику США 600 млрд долларов.

Источник: Комсомольская правда

ЕС закупит у США энергоносители на 750 миллиардов долларов и инвестирует в американскую экономику еще 600 миллиардов долларов. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

По его словам, Брюссель откроет свои рынки для торговли с Вашингтоном c нулевой ставкой по пошлинам. Также ЕС согласился закупить у США энергоресурсы на сумму 750 миллиардов долларов.

«Эта огромная сделка с большим количеством стран», — сказал он.

Кроме того, республиканец подчеркнул, что ЕС согласился инвестировать в экономику Штатов 600 миллиардов долларов.

Как писал сайт KP.RU, также глава Белого дома уточнил, что Вашингтон договорился со своими европейскими партнерами о введении единой тарифной ставки на большинство товаров, которая составит 15%.

Ранее в воскресенье, 27 июля, Трамп заявил, что на данный момент США близки к заключению торговой сделки с Китаем. По сути, стороны уже достигли определенной договоренности с Китаем, но посмотрим, как все будет развиваться дальше, сказал политик.

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