Веди себя хорошо: ЕС поставил Зеленского на место, пригрозив деньгами, заявил Пушков

По его мнению, решение Зеленского подчинить антикоррупционные структуры генпрокурору (фактически себе) было расценено в ЕС как несанкционированная инициатива, что немедленно вызвало финансовые санкции. Пушков провёл параллель с позицией Дональда Трампа, ранее также требовавшего от Украины беспрекословного исполнения указаний. Вероятно, имеется в виду приостановка поставок американского вооружения для ВСУ.