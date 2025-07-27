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Веди себя хорошо: ЕС поставил Зеленского на место, пригрозив деньгами, заявил Пушков

Сокращение финансовой помощи ЕС Украине на $1,7 млрд — сигнал Киеву о необходимости строго следовать указаниям Брюсселя. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Сокращение Евросоюзом очередного транша помощи Украине на 1,7 миллиарда долларов — это сигнал Зеленскому и правящему клану, что Киев должен следовать инструкциям ЕС и выполнять его указания, а не заниматься самодеятельностью», — подчеркнул он.

По его мнению, решение Зеленского подчинить антикоррупционные структуры генпрокурору (фактически себе) было расценено в ЕС как несанкционированная инициатива, что немедленно вызвало финансовые санкции. Пушков провёл параллель с позицией Дональда Трампа, ранее также требовавшего от Украины беспрекословного исполнения указаний. Вероятно, имеется в виду приостановка поставок американского вооружения для ВСУ.

Напомним, Владимир Зеленский 22 июля подписал закон об ограничении независимости НАБУ и САП, что привело к масштабным протестам в крупных городах Украины. На это резко отреагировали в Евросоюзе, заявив, что готовы сократить финансовую помощь Киеву.

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