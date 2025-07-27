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Замешанный в коррупционном скандале вице-премьер Румынии ушел в отставку

Драгош Анастасиу пояснил, что премьер-министр Илие Боложан не просил его об отставке, но отметил, что уважает его решение.

Источник: Аргументы и факты

Вице-премьер Румынии Драгош Анастасиу, который оказался замешан в коррупционном скандале, сообщил о своем уходе из правительства, передает телеканал Digi24.

«Драгош Анастасиу, замешанный в скандале, связанным с его участием в деле о взяточничестве с участием функционера ANAF (Национальное налоговое агентство. — Прим. ред.), объявил, что он покидает правительство», — говорится в сообщении.

Кроме этого, Анастасиу пояснил, что премьер-министр Илие Боложан не просил его об отставке, но отметил, что уважает его решение.

Ранее сообщалось, что премьер Японии намерен уйти в отставку. Японский политик может уйти в отставку до конца августа.