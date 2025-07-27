Маргарита Симоньян назвала главный талант президента России Владимира Путина

В качестве примера она привела встречу с главой государства за год до начала СВО, когда группа журналистов, в том числе и она, побывали в Донбассе. По ее словам, их тогда распирало, почему Россия не начинает, не защищает этих людей, ведь это надо было сделать «еще вчера». Однако потом оказалось, что нельзя было «еще вчера». Оказалось, что Путин-то понимал, что воевать мы будем не с Украиной, а совсем коллективным Западом.