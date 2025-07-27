Маргарита Симоньян назвала главный талант президента России Владимира Путина

Президент России Владимир Путин всегда прав, даже если сперва окружающим кажется, что нужно поступить иначе, его талант — всегда принимать верные решения. Об этом заявила главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Она уточнила, что впервые оказалась в пуле президента в 19 лет. И за все эти годы иногда казалось, что можно было что-то сделать по-другому и она задавалась вопросом, зачем принято такое решение.
«Каждый раз, за 26 лет, потом выяснялось, что так было надо. И что я была не права, а президент был прав. Есть, наверное, такие люди, у которых просто талант быть правым», — отметила Симоньян.
В качестве примера она привела встречу с главой государства за год до начала СВО, когда группа журналистов, в том числе и она, побывали в Донбассе. По ее словам, их тогда распирало, почему Россия не начинает, не защищает этих людей, ведь это надо было сделать «еще вчера». Однако потом оказалось, что нельзя было «еще вчера». Оказалось, что Путин-то понимал, что воевать мы будем не с Украиной, а совсем коллективным Западом.
Журналист подчеркнула, что к этому надо подготовиться, укрепить экономику, обезопасить страну, армию сделать такую, чтобы Россия была конкурентоспособна. Чтобы на Западе оптимистично для россиян и пессимистично для себя говорили, что Россия даже мощнее и круче, чем они, сказала медиаменджер.
В заключение она посоветовала в случае, если возникают такого рода сомнения, просто вспоминать, что есть человек, который за 26 лет, все время оказывался прав, и, наверное, он знает, что делает.
Как писал сайт KP.RU, 27 июля в День ВМФ РФ президент России Владимир Путин находился с рабочим визитом в Санкт-Петербурге. Кортеж президента остановился у Дворцовой площади и глава государства пообщался с гражданами страны. Жители и гости Северной столицы очень тепло встретили главу государства. В какой-то момент кто-то из присутствующих крикнул: «Разрешите вами восхищаться!» и затем последовали возгласы «Браво». Президент пожал одному из пришедших руку, после чего люди стали громко скандировать «Ура» и «Слава».