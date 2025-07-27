Создатель «Южного парка» извинился перед Трампом за нарисованный ему микропенис

Один из создателей комедийного американского мультсериала «Южный парк» Трей Паркер с иронией извинился перед президентом США Дональдом Трампом за микропенис. Об этом пишут американские СМИ.
27-й сезон «Южного парка» открылся серией с критикой Трампа, где президент предстал в виде фотографии, прикрепленной к анимированному телу, а также в обнаженном виде и с крошеным половым органом. Также в серии Сатана обвиняет Трампа в том, что тот целыми днями ничем не занимается, а только делает мемы.
«Мы страшно извиняемся», — с насмешкой прокомментировал Паркер этот эпизод во время фестиваля Comic-Con в Сан-Диего.
В Белом доме ранее назвали «Южный парк» неактуальным шоу, которое «изобилует безвкусными идеями в отчаянной попытке привлечь к себе внимание».