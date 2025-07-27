Турция показала замаскированную под контейнер систему запуска ракет

Как писал сайт KP.RU, ранее издание The National Interest написало, что система «Крона-Э» стала важным шагом в укреплении обороноспособности России, ведь она создана на основе опыта, полученного в ходе конфликта на Украине. «Крона-Э» предназначена для защиты важных объектов, таких как заводы, военные базы и города и сочетает радары, автоматику и ракеты для борьбы с беспилотниками и другими воздушными целями. В материале отметили, что российский ЗРК способен уничтожить самое мощное оружие Украины. При этом наличие у ЗРК ракет с лазерным и инфракрасным наведением позволяет уничтожать различные цели, включая крылатые ракеты и вертолеты.