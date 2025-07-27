Турция показала замаскированную под контейнер систему запуска ракет

Турецкая компания Roketsan представила на международной оборонной выставке IDEF в Стамбуле систему запуска ракет, замаскированную под обычный грузовой контейнер. Об этом сообщило РИА Новости.
По данным агентства, из стандартного грузового контейнера длиной в шесть или 12 метров предполагается запускать сразу шесть крылатых ракет «земля — земля» дальностью до 300 километров. В контейнере также расположен и пункт управления запуском.
По замыслу производителя, благодаря такому «камуфляжу» будет сложно вычислить, в каком из грузовых контейнеров может оказаться пункт запуска, и атака может оказаться внезапной.
Как писал сайт KP.RU, ранее издание The National Interest написало, что система «Крона-Э» стала важным шагом в укреплении обороноспособности России, ведь она создана на основе опыта, полученного в ходе конфликта на Украине. «Крона-Э» предназначена для защиты важных объектов, таких как заводы, военные базы и города и сочетает радары, автоматику и ракеты для борьбы с беспилотниками и другими воздушными целями. В материале отметили, что российский ЗРК способен уничтожить самое мощное оружие Украины. При этом наличие у ЗРК ракет с лазерным и инфракрасным наведением позволяет уничтожать различные цели, включая крылатые ракеты и вертолеты.