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Трамп: ЕС закупит у США огромное количество военной техники

Евросоюз и Соединённые Штаты договорились о торговой сделке.

Источник: Аргументы и факты

Евросоюз будет закупать у США большое количество военной техники в рамках новой торговой сделки. Об этом рассказал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

«Они согласились закупить огромное количество военной техники», — сообщил глава Белого дома в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее стало известно, что США и Европейский союз достигли договоренности о торговой сделке.

Американский лидер также заявил, что Европа согласилась инвестировать в Соединённые Штаты еще 600 млрд долларов.

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