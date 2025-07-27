Трамп похвалил главу ЕК фон дер Ляйен за потрясающую работу

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проделала «потрясающую работу». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой ЕК в Шотландии.
«Она проделала потрясающую работу и мы уважаем ее», — сказал американский лидер в начале встречи.
Фон дер Ляйен на это ответила, что Трамп известен как «жесткий переговорщик» и «специалист по заключению сделок». Она также добавила, что если Вашингтон и Брюссель достигнут соглашения по торговым пошлинам, то это будет «самой крупной сделкой, которую каждый из нас когда-либо заключал».
Ранее сообщалось, что на встрече в Белом доме Дональд Трамп унизил лидеров пяти африканских стран. Администрация президента США пыталась убедить африканские страны принять депортированных мигрантов.