Трамп похвалил главу ЕК фон дер Ляйен за потрясающую работу

Фон дер Ляйен на это ответила, что Трамп известен как «жесткий переговорщик» и «специалист по заключению сделок». Она также добавила, что если Вашингтон и Брюссель достигнут соглашения по торговым пошлинам, то это будет «самой крупной сделкой, которую каждый из нас когда-либо заключал».