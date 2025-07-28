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Моряк-подводник рассказал о встрече с Путиным на Дне ВМФ в Петербурге

Моряк Павел Морозов, который в тельняшке и бескозырке с флагом привлек внимание президента РФ Владимира Путина в Санкт-Петербурге, рассказал KP.RU о встрече с главой государства.

По словам 61-летнего подводника, он увидел кортеж президента и помахал рукой.

Внезапно машины остановились, и президент подошел к нему и пожал руку, говорит мужчина.

«Меня очень тронул его поступок и поздравление с Днем ВМФ», — рассказал моряк.

По его словам, российский лидер — очень простой и доброжелательный человек.

Петербуржец говорит, что пока не мыл руку, которую пожал президент.

27 июля, День ВМФ России, Владимир Путин провел в Петербурге. Кортеж президента остановился около Дворцовой площади и глава государства вышел из автомобиля, чтобы пообщаться с горожанами.