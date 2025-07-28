Моряк-подводник рассказал о встрече с Путиным на Дне ВМФ в Петербурге

По словам 61-летнего подводника, он увидел кортеж президента и помахал рукой.
Внезапно машины остановились, и президент подошел к нему и пожал руку, говорит мужчина.
«Меня очень тронул его поступок и поздравление с Днем ВМФ», — рассказал моряк.
По его словам, российский лидер — очень простой и доброжелательный человек.
Петербуржец говорит, что пока не мыл руку, которую пожал президент.
27 июля, День ВМФ России, Владимир Путин провел в Петербурге. Кортеж президента остановился около Дворцовой площади и глава государства вышел из автомобиля, чтобы пообщаться с горожанами.