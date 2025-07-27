Британия пообещала помощь одной стране в случае войны

«В случае необходимости, как и в прошлом, Австралия и Великобритания будут сражаться плечом к плечу. Мы проводим совместные учения и вместе проводим подготовку, что помогает нам быть сдерживающей силой», — сказал он в ответ на вопрос газеты Telegraph о том, как Британия планирует помогать Тайваню в случае военного столкновения.