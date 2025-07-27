Британия пообещала помощь одной стране в случае войны

В ходе своего визита в Австралию министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о готовности Лондона встать на защиту Тайваня, если возникнет конфликт с Китаем.
«В случае необходимости, как и в прошлом, Австралия и Великобритания будут сражаться плечом к плечу. Мы проводим совместные учения и вместе проводим подготовку, что помогает нам быть сдерживающей силой», — сказал он в ответ на вопрос газеты Telegraph о том, как Британия планирует помогать Тайваню в случае военного столкновения.
Министр отметил, что его слова следует понимать в «общем смысле», и выразил надежду на «мирное» и «дипломатическое» разрешение споров в Индо-Тихоокеанском регионе.
На вопрос о возможности установления официальных отношений с Тайванем, Хили ответил, что на данный момент Британия не планирует менять свою позицию по отношению к Тайваню. Великобритания по-прежнему не признает Тайвань независимым государством и не поддерживает с ним официальных политических связей.