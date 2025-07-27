Макрон заявил о готовности усилить давление на Россию

Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому усилить давление на Россию и выразил уверенность, что Москва согласится на прекращение огня. Французский лидер также пообещал и впредь поддерживать Киев. В частности, стороны договорились о поставках дополнительных ракет для зенитно-ракетных комплексов, финансировании производства украинских дронов и обучении пилотов ВСУ.