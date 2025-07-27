Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги

Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушные тревоги регулярно объявляются по всей стране. В Минобороны РФ утверждают, что атаки направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.