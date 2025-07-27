Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщили в украинских СМИ. Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил в Telegram, что в городе действует система противовоздушной обороны.
Ранее 27 июля взрывы были зафиксированы в Сумах. Накануне аналогичные инциденты произошли в Харьковской и Днепропетровской областях.
В ночь на 24 июля мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о серии взрывов в городе. Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба уточнил, что в Одесской области пострадали объекты логистической инфраструктуры, включая морские порты, железнодорожные составы и транспортные узлы.
Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушные тревоги регулярно объявляются по всей стране. В Минобороны РФ утверждают, что атаки направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Ранее на Украине было уничтожено несколько важных бункеров.