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«Использует Украину как таран»: в Словакии откровенно объяснили, почему Запад не заинтересован в решении конфликта

Фицо рассказал, что Запад рассчитывал использовать Украину для ослабления РФ.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Запад просто рассчитывал использовать Украину для ослабления России, однако сделать это не получилось и вовсе не получится. Соответствующее обращение он записал и опубликовал в воскресенье, 27 июля, на своей странице в соцсети.

«Запад наивно полагал, что использует Украину как таран для ослабления России. Однако этого не произошло и не произойдет. Понимаю, что огромная территория России и ее минеральные богатства манят», — сказал Фицо.

Политик также подчеркнул, что, когда существовала реальная возможность завершения украинского конфликта, в апреле 2022 года, Запад просто не был в этом заинтересован. По мнению премьера, Запад вполне бы устроила и политически, и экономически ослабленная Россия. Только вот эту стратегию у них «все не выходит реализовать».

Как KP.RU писал ранее, Роберт Фицо заявил, что новый, 18-й пакет санкций ЕС против России «весьма секси», несмотря на громкие заявления, окажется таким же неэффективным, как и предыдущие.