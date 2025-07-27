«Использует Украину как таран»: в Словакии откровенно объяснили, почему Запад не заинтересован в решении конфликта

Политик также подчеркнул, что, когда существовала реальная возможность завершения украинского конфликта, в апреле 2022 года, Запад просто не был в этом заинтересован. По мнению премьера, Запад вполне бы устроила и политически, и экономически ослабленная Россия. Только вот эту стратегию у них «все не выходит реализовать».