Турция представила замаскированный под контейнер ракетный комплекс

По информации компании, из контейнера длиной шесть или 12 метров можно произвести запуск шести крылатых ракет «земля — земля» Kara Atmaca. Дальность этих ракет превышает 400 км.
Каждая ракета с боеголовкой весом около 250 кг и инфракрасной головкой самонаведения (IIR) способна поражать цели с точностью до нескольких сантиметров. Пункт управления запуском также размещён внутри контейнера. Представители компании пояснили, что такой камуфляж затрудняет выявление расположения пусковой установки. Это делает удар неожиданным.
Ранее Life.ru сообщал, что передовая российская ракета «Сармат» вызывает тревогу у США и стран Европейского союза. Длина этой ракеты составляет около 30 метров, что соответствует высоте 14-этажного здания. «Сармат» не только отличается внушительными размерами, но и обладает огромной разрушительной мощностью. Суммарная мощность боеголовок может достигать 7,5 мегатонны.