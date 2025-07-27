Турция представила замаскированный под контейнер ракетный комплекс

Ранее Life.ru сообщал, что передовая российская ракета «Сармат» вызывает тревогу у США и стран Европейского союза. Длина этой ракеты составляет около 30 метров, что соответствует высоте 14-этажного здания. «Сармат» не только отличается внушительными размерами, но и обладает огромной разрушительной мощностью. Суммарная мощность боеголовок может достигать 7,5 мегатонны.